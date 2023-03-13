2023/03/13 | 14:04 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو غريب (بغداد) 964 لقيت امرأة مصرعها، إثر حادث سير جديد عند فتحة غير نظامية على الطريق السريع في قضاء أبو غريب، تعرف بـ “فتحة الموت”.التفاصيل: الحادث وقع قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد، حين حاول سائق “التريلة” الدخول من الفتحة المقابلة لـ “حي الشهداء” ضمن ناحية عكركوف، ليصطدم بسيارة “أكسنت” تقودها امرأة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو غريب: “تريلة” تقتل امرأة تقود “أكسنت” عند “فتحة الموت”) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو غريب: “تريلة” تقتل امرأة تقود “أكسنت” عند “فتحة الموت”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).