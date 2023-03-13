2023/03/13 | 14:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: وافق مجلس الوزراء، الاثنين، خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس محمد...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يحيل مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان أولاً على المسلة.

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