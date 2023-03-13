2023/03/13 | 14:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة بالوثيقة..



سرايا السلام تطرد 13 من أفرادها أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. سرايا السلام تطرد 13 من أفرادها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. سرايا السلام تطرد 13 من أفرادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).