2023/03/13 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات .

وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان " مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025".

واضاف ان ذلك "في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

مبينا ان "المجلس احالة مسودة القانون إلى مجلس النواب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة من 2003... مجلس الوزراء يصادق على موازنة اتحادية لثلاث سنوات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة من 2003... مجلس الوزراء يصادق على موازنة اتحادية لثلاث سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).