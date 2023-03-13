نصيحة بسيطة وفعّالة للتسديد من الفائزة ببطولة الغولف السعودية الدولية للسيدات

2023/03/13 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت لاعبة الغولف النيوزيلندية، ليديا كو، على فوزها الدولي الثاني في بطولة السعودية الدولية للسيدات خلال 3 سنوات، ومعها جائزة بقيمة 750 ألف دولار، والتي تضاهي الجائزة المالية للبطولة السعودية الدولية (حدث الرجال) لأول مرة.قبل البطولة، انضمت المصنفة الأولى عالميًا إلى ياسمين ساندرز، مقدمة برنامج Living Golf على CNN، لترينا تدريباتها على التسديد والتقنيات التي أوصلتها إلى قمة اللعبة.

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