بكمائن مُحكمة.. القبض على 11 إرهابياً في أربع محافظات

2023/03/13 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على 11 إرهابياً بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين.

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