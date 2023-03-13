تعرف على أهم بنود الموازنات الثلاث المقبلة في العراق

2023/03/13 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” اليوم الإثنين، أهم بنود موازنات السنوات الثلاث.

1.



لأول مرة تأتي الموازنة منسجمة مع بنود البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري للحكومة.

2.



الموازنة عالجت مشاكل مزمنة (شبكة الرعاية الاجتماعية، منح الطلبة الخاصة بالعوائل الفقيرة.

3.



ستكون الموازنة نموذجا للموازنات المالية (2025,2024,2023)، وتعد خطوة جريئة لتطبيق رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية.

4.



إنشاء صندوق العراق للتنمية الذي سيعالج أزمات متراكمة مثل المشاريع السكن والمدارس.

5.



إنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقرا عبر تنفيذ مشاريع تنموية فيها.

6.



شهدت الموازنة تفاهما كبيرا مع إقليم كردستان وانطوت على حل الكثير من المشاكل.

7.



خفض معدلات مبالغ استيراد الطاقة بمقدار الثلث نتيجة دخول محطات جديدة للخدمة.

8.



دعم الفلاحين والمزارعين.

9.



زيادة رؤوس الأموال لمصرفي الصناعي والإسكان

10.



تطوير القطاع الصحي والصناعة الدوائية، وكذلك إعادة تأهيل ١٠ مستشفيات تم بناؤها قبل عام ٢٠٠٣.

11.



شملت الموازنة تنفيذ بنود الحزمة الإصلاحية الخاصة بشريحة المتقاعدين.

الرابعة- بغداد

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (الرابعة) أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وإحالته إلى مجلس النواب”.

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