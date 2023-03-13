مجلس الوزراء يحيل مشروع الموازنة إلى البرلمان

2023/03/13 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس الوزراء، إحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ” مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأحاله إلى مجلس النواب”.

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