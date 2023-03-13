النصر السعودي ينتزع الصدارة من كبار أندية أوروبا بفضل رونالدو

2023/03/13 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

نشر " Football Benchmark" إحصائية تظهر تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على النصر إذ شهدت حسابات النادي السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعا كبيرا في عدد متابعي الفريق.

وكان الفريق السعودي أكثر الأندية جذبا للمتابعين الجدد على منصات التواصل الاجتماعي كلها "تويتر وفيسبوك وتيك توك وإنستغرام ويوتيوب وويبو" خلال الفترة من 1 يناير وحتى 28 فبراير، متفوقا على ريال مدريد ومانشستر يونايتد فريقا كريستيانو السابقين.

وتعاقد النادي السعودي يوم 30 ديسمبر الماضي مع رونالدو رسميا بعقد انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع مانشستر يونايتد قبلها بالتراضي بين الطرفين.

وانتزع النصر الصدارة بعدد متابعين بلغ 9.666.756 متابع جديد.





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