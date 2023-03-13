المالية النيابية تصدر ثلاث توصيات بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين

2023/03/13 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ثلاث توصيات تتعلق بتعديل سلم رواتب الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "استضافت اللجنة المختصة بإعداد وتعديل سلم رواتب الموظفين، داخل مجلس النواب، برئاسة النائب عطوان العطواني".

وأضاف البيان، أن "اللجنة أكدت أن يكون الحد الأدنى للراتب كافيا لسد حاجة الموظف، بالإضافة الى انصاف موظفي الدرجات الدنيا في الدوائر".

وأشار الى، ضرورة "تحقيق العدالة بين جميع الوزارات من حيث الراتب الاسمي والمخصصات".

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