2023/03/13 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 11 إرهابياً في بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين.وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات ميسان والمقر المتقدم كركوك والفرقة الرابعة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات و قوة من المديرية العامة للأستخبارات والأمن وقوة من استخبارات ومكافحة إرهاب آمرلي تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا في عناصر عصابات داعش الإرهابية".

اوضح ان "الارهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي وكانوا يعملون ضمن العصابات الاجرامية، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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