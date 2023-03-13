2023/03/13 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر ” Football Benchmark” إحصائية تظهر تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على النصر إذ شهدت حسابات النادي السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعا كبيرا في عدد متابعي الفريق.وكان الفريق السعودي أكثر الأندية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأثير رونالدو..



النصر السعودي يكتسح كبار أندية العالم المركز الخبري الوطني.

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