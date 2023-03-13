المنافذ تضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية

2023/03/13 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ، اليوم الاثنين ، ضبط واحباط محاولة تهريب مادة ‘الكريستال’ المخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ زرباطية الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنها “تمكنت […]

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