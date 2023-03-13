2023/03/13 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الديوان الملكي بالمغرب، اليوم الاثنين، بلاغا للرد على ما قال إنها "بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة"، التي تضمنها بيان سابق لحزب العدالة والتنمية حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل والتطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية.

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