2023/03/13 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بسرقة 58 متجراً في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “مكتب مكافحة جرائم سوق السليمانية ألقى القبض على مشتبه به سرق 58 متجراً في السليمانية”.وأوضحت، أن العملية جاءت “بعد أن تقدم العديد من المواطنين بشكوى من سرقة محالهم التجارية، فتحت […]

ظهرت المقالة فيديو: الأمن يعتقل لصاً سرق 58 متجراً في السليمانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: الأمن يعتقل لصاً سرق 58 متجراً في السليمانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: الأمن يعتقل لصاً سرق 58 متجراً في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).