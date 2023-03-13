2023/03/13 | 15:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: مثلت محاكمة صدام حسين عام 2005 بعد عامين من إطاحة الغزو...

ظهرت المقالة عراقي حضر المحاكمة أمام صدّام ..



والمالكي وقع قرار تنفيذ الاعدام فيما زعماء كانوا مترددين أولاً على المسلة.

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