2023/03/13 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاثنين، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد بنسبة 150% وفقاً لسلم الرواتب الجديد، مبيناً أن سلم الرواتب الجديد سيمنح 50% مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين.

وقال العطواني عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين، "ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة"، مبيناً أن "سلم الرواتب الجديد معروض حالياً على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".

وأضاف العطواني، أنه "وفقاً لسلم الرواتب الجديد فإن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150%، والحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار".

ومضى رئيس اللجنة المالية النيابية إلى القول إنه "بموجب القانون الجديد ستمنح 50% مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: رواتب الدرجات الدنيا ستزداد بنسبة 150% وفقاً للسلم الجديد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: رواتب الدرجات الدنيا ستزداد بنسبة 150% وفقاً للسلم الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).