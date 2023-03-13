وزير الزراعة يعلن الموافقة على تعيين ألفي طبيب بيطري

2023/03/13 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على تعيين 2000 طبيب بيطري على الملاك الدائم ضمن موازنة 2023.

وذكر العلياوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تضمين هذا العدد من الاطباء البيطريين ضمن موازنة السنة الحالية جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلت طوال المدة الماضية ودعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرا الى أن "جهود الوزارة ستبقى مستمرة حتى يتم تضمين باقي الاعداد من الاطباء البيطريين".

ووجه الوزير، وفق البيان: شكره الى مجلس الوزراء على مواقفهم الداعمة التي ساهمت بإقرار هذا العدد من الأطباء البيطريين وتضمين تخصيصاتهم المالية ضمن موازنة عام 2023.

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