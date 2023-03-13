الواشنطن اكسامنر: أميركا خلقت أكبر بيئة للارهاب عبر فشلها في العراق

2023/03/13 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمةتستمر وسائل الاعلام الأجنبية بتناول الانتقادات والتحليلات السياسية لتبعات الغزو الأمريكي على العراق عام 2003 مع حلول ذكراه العشرين واستمرار تبعات تلك الحقبة بالتاثير على الوضع العالمي، بحسب وصف صحيفة "الواشنطن اكسامنر" الامريكية التي أوردت تحليلا لما وصفته بــ"الفشل الأمريكي" في العراق.وقالت الصحيفة في تقرير تحليلي ترجمته (بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة والتي انفقت ما يقارب 8ترليون دولار على حرب العراق، وتسببت بنزوح اربع ملايين ونصف المليون عراقي ومقتل ما يزيد عن 600 الف بحسب اخر احصائيات مركز لانسيت بهدف "القضاء على خطر يهدد العالم"، انتهى بها المطاف بــ "خلق اخطار اكبر".واضافت ان "الولايات المتحدة وفي سبيل تجفيف مستنقع للذباب، في إشارة الى نظام صدام حسين، انتهى بها المطاف بخلق "اكبر بيئة حاضنة وناشرة للارهاب في العالم"، مبينة أن "تلك البيئة التي خلقت على يد الولايات المتحدة الامريكية قادت لظهور داعش، التنظيم الإرهابي الأكبر منذ عصر البلشفية".ووصفت الصحيفة، التصرفات الامريكية وما قادت اليه داخل العراق وتسببت به في المنطقة بانها "جريمة بحق العرق البشري"، متسائلة "كيف يمكن للديمقراطيات الليبرالية المقادة من قبل الاكاديميين ومختصي السياسة الخارجية ان يرتكبوا مثل هذه الجرائم".

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