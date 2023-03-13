من 113 إلى 683 مليارا.. حكومة البصرة المحلية تُحيل مشروع مجاري بأضعاف كلفته (وثيقة)

2023/03/13 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر في وزارة الإعمار و الإسكان و البلديات و الأشغال العامة، اليوم الاثنين، عن الغاء فقرات مشروع مجاري الزبير في البصرة بكلفة 35 مليار دينار رغم استلام المقاول مبلغ الإنجاز .وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تم الغاء شبكات الامطار والمجاري الثقيلة في مشروع مجاري الزبير المرحلة الأولى التي نفذت قبل عام 2014"، مبينا ان "اعمال شبكات مجاري وامطار استلم عليها المقاول المنفذ وهي شركة واحة الجنوب 35 مليار دينار على انها منفذة".وتابع، أن "الأعمال الغيت في وقت لاحق واعتبرت غير منفذة رغم استلام المقاول مبلغ 35 مليار دينار عراقي عن الأعمال التي قام بها"، موضحاً أن "المشروع وهو يمثل المرحلة الأولى، احيل مجدداً مع وضع فقرات جديدة من قبل حكومة البصرة المحلية وفازت بالعطاء شركة النرجس بمبلغ يزيد عن 683 مليار ديناروأكد أن "مبلغ المشروع الكلي الذي احيل سابقاً من قبل وزارة البلديات هو 113 مليارا مع محطة معالجة، لكن احالته الحكومة المحلية بـ 683 مليارا ومن دون محطة معالجة".

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