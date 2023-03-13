نور صبري لـ964: الهجوم على ابنتي زينب “مرض يهدد المجتمع” والحجاب خيار شخصي

2023/03/13 | 16:03 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 كشف نور صبري حارس المرمى السابق في المنتخب الوطني لكرة القدم، عن انه قام بإبعاد ابنته عن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد “تعليقات مسيئة” على صورة نشرها اللاعب في “فيسبوك”.وكان صبري وضع الصورة مع تعليق ”دكتورتي وبنيتي الحلوة“، وسرعان ما تعرض إلى هجوم جراء ظهور ابنته ”من دون حجاب“، واضطره ذلك إلى […]

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