إضراب الموظفين يوقف أحد أرصفة ميناء أم قصر في البصرة

2023/03/13 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر مطلع، في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين، بتوقف العمل في الرصيف 11 بعد اضراب الموظفين عن العمل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العمل في الرصيف 11 بميناء ام قصر، قد توقف بشكل نهائي، نتيجة اضراب موظفي الشركة العاملة فيه".

وأضاف أن "الشركة العاملة في الميناء، قامت بتسريح 14 موظفا، ما نتج عنه اضراب شمل جميع الموظفين".

يذكر أن شركة "غلفتينر" الإماراتية ما تزل تستثمر في ميناء أم قصر، منذ عام 2011، والتي قامت بتسريح 14 موظفا اليوم.

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