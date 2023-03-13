الاستخبارات تعتقل ‘أكبر وأخطر’ تاجر مخدرات في كربلاء

2023/03/13 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بأكبر وأخطر تاجر مخدرات في محافظة كربلاء المقدسة.وذكر بيان للوكالة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “تم القبض على اكبر واخطر […]

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