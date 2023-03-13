2023/03/13 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً يخص سقوط سقف بمدرسة في محافظة ذي قار.وذكر بيان للتربية تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “الفيديو المُتداول عن سقوط جزء من سقف مخزن “مدرسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر توضيحا حول حادث انهيار سقف مدرسة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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