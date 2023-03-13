الاستخبارات تعتقل

2023/03/13 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة

الداخلية، اليوم الاثنين، عن الإطاحة

بـ"أكبر وأخطر" تاجر مخدرات في كربلاء،

وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "تم القبض على

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