العراق وإيران يبحثان ملف المياه والكهرباء وتوسيع التبادل التجاري

2023/03/13 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

استقبل السيد محسن المندلاوي، النائب

الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم

الاثنين (13- اذار 2023)، رئيسي اللجنة

الاقتصادية ، ولجنة الأمن القومي

والسياسة الخارجية في مجلس الشوري

الإسلامي الإيراني

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