تعديل سلم الرواتب.. المالية النيابية تصدر جملة توصيات للحكومة

2023/03/13 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الاثنين، جملة توصيات بشأن بتعديل سلم

رواتب الموظفين في دوائر ومؤسسات

الدولة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه

"استضافت ال

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