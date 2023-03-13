محضر مشترك عراقي إيراني.. مناطق صناعية وتعاون نفطي ومالي ومصرفي

2023/03/13 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، الاثنين، تفاصيل اجتماع الدورة الخامسة للجنة العراقية الإيرانية المشتركة، فيما أشار إلى توقيع محضر مشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية.

وقال الغريري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني إحسان خاندوزي، إن "اجتماع الدورة الخامسة للجنة العراقية الإيرانية شهد التوقيع على محضر مشترك تضمن الاتفاق على العديد من الأمور والتفاهمات التي من شأنها أن تطور العلاقة الاقتصادية بين الجانبين وتزيد من التفاهمات الاقتصادية التي تخدم الشعبين".

وأوضح، أن "هناك الكثير من التفاهمات يتضمنها المحضر بضمنها الجانب الاستثماري وجانب المناطق الحرة بالمجال التجاري والتبادل الاقتصادي وزيادة هذا التبادل وإقامة مناطق صناعية والتعاون في مجال الربط السككي والتعاون في مجال المياه والحدود المشتركة والتعاون في مجال الكهرباء والنفط والجانب المالي والمصرفي".

وأشار الغريري، إلى أن "الاجتماع تضمن أيضاً إنضاج مذكرات التفاهم وتفعيل ما هو تحت الدراسة"، مضيفاً أن "ذلك سيكون بمتابعة وزير التجارة العراقي ووزير الاقتصاد والشؤون المالية".

وذكر الغريري أن "ما تم توقيعه كان بأجواء ايجابية وروح تعاون كبيرة لمصلحة البلدين، حيث رعت اللجنة العراقية وممثلوها توجه الحكومة من خلال برنامجها الحكومي وتوجيه رئيس الوزراء برعاية خاصة للقطاع الخاص وتسهيل الأمور أمام صادرات الجانب العراقي والميزان التجاري للبلدين ليكون هنالك تبادل تجاري بناء والاهتمام بالصناعات وسلع ذات ميزة نسبية لكلا الطرفين".

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