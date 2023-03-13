العوادي يكشف عن إجمالي نفقات الموازنة وخطط الحكومة في السيطرة على العجز

2023/03/13 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الإثنين، عن أبرز بنود الموازنة العامة للعام الحالي، فيما أشار إلى أن العجز في الموزانة البالغ 63 تريليون دينار مسيطر عليه.

وقال العوادي للوكالة الرسمية إن “العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 ترليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها: المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى”.

وأضاف أن “العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل”، مشيراً إلى أن “سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا”.

وتابع أن “كميات صادرات النفط الخام المصدر 3.5 مليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق اقلیم كردستان”، مبينا أن “الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 ترلیون دینار”.

وذكر أن “اجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 ترلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47،555 ترليون دينار”.

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