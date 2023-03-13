الكرملين لا يستبعد حضور بوتين قمة الـ 20 بالهند

2023/03/13 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو – رويترز

قال الكرملين، الاثنين، إنه لا يستبعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة المقرر عقدها في التاسع والعاشر من سبتمبر/ أيلول بنيودلهي.

ولم يسافر بوتين حتى الآن إلى أراض خارج الاتحاد السوفييتي السابق منذ أن أرسل قواته المسلحة إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط العام الماضي، ولم يحضر قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني التي انعقدت في بالي بإندونيسيا.

وأجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عند سؤاله عما إذا كان بوتين سيحضر قمة نيودلهي قائلاً: «لا يمكن استبعاد ذلك.



تواصل روسيا المشاركة بشكل كامل في إطار عمل مجموعة العشرين.



وتنوي الاستمرار في ذلك.



لكن لم يُتخذ أي قرار بعد».

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