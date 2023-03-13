2023/03/13 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فبراير، حكم على ضابط شرطة العاصمة السابق، ديفيد كاريك، 36 حكما بالسجن مدى الحياة، حيث أساء كاريك استخدام مهنته في القوات لإكراه النساء ومهاجمتهن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("71 جريمة جنسية".. ضابط شرطة بريطاني يواجه تهما للاعتداء على النساء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("71 جريمة جنسية".. ضابط شرطة بريطاني يواجه تهما للاعتداء على النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).