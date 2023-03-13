2023/03/13 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتجه السلطات الروسية في زابوريجيا إلى إلغاء تدريس اللغة الأوكرانية كلغة إجبارية بداية من 1 سبتمبر المقبل.اللغة الأم وقالت إلينا شابوروفا وزيرة التعليم والعلوم الموالية لروسيا في منطقة زابوروجيا، اليوم الاثنين، إن الآباء سيكون لديهم الخيار على اختيار اللغة الروسية أو الأوكرانية التي سيتعلمها أطفالهم كلغة أم.وأشارت الوزيرة إلى أن “بعض […]

ظهرت المقالة بعد سيطرة الروس عليها..



إلغاء تدريس الأوكرانية كلغة إجبارية في زابوريجيا أولاً على ايرث نيوز.

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