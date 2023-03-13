2023/03/13 | 17:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lEOshI2FbaQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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