2023/03/13 | 17:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lEOshI2FbaQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).