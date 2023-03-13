5 مليارات دينار لديوان الوقف السنّي لغرض دعم المصالحة المجتمعية.. مجلس الوزراء يوافق على استحداث محافظة حلبجة

2023/03/13 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء، اليوم

الاثنين، الموافقة على تحويل مشروع

قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله

الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن

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