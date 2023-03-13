صور: مهندسو النفط يشاركون بكثافة في بازار جامعة البصرة لدعم أطفال السرطان

2023/03/13 | 17:23 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – 964 أقام طلبة جامعة البصرة بالتعاون مع جمعية مهندسي النفط العالمية، الأحد، بارزا لدعم أطفال السرطان.هشام إبراهيم أحد منظمي البازار لشبكة 964: نسقنا هذا البازار بالتعاون مع جامعة النفط والغاز ورئاسة جامعة البصرة.البازار سيتمر يومين، والطلبة عرضوا أعمالهم اليدوية ومنتجات تجارية واطعمة .هناك اقبال كبير لحضور البازار والمساهمة بهذا النشاط […]

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