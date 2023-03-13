"فرضية البراءة".. مدرب المغرب يحسم أمره بشأن أشرف حكيمي

2023/03/13 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر مدرّب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، الاثنين، عن دعمه لمدافع باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، الذي يواجه تهمة اغتصاب في فرنسا واستدعاه ضمن تشكيلته المرتقبة لودّيتي البرازيل والبيرو في مارس الحالي

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