حاولوا اجتياز الحدود .. القبض على 10 متسللين اجانب غربي نينوى

2023/03/13 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، القبض على 10 متسللين اجانب حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى.

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