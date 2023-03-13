2023/03/13 | 17:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال الخبير الامني والمحلل السياسي عقيل الطائي ان قرار السوداني باستحداث كلية الشرطة...

ظهرت المقالة أبناء الجنوب يعتبرون تأسيس كلية الشرطة بالبصرة..



انهاءً لتهميشهم الطويل في المؤسسة الامنية من قبل حكومات المركز أولاً على المسلة.

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