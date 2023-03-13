تواجد مزراوي وياسين بونو.. وليد الركراكي يعلن قائمة المغرب لمواجهة البرازيل وبيرو

2023/03/13 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، الإثنين، عن قائمة "أسود الأطلس" لخوض مواجهتين ودّيتين ضد البرازيل وبيرو، في أول ظهور بعد بطولة كأس العالم 2022.

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