غارديان: بريطانيا ما زالت تعاني من غزو العراق بعد 20 عاما

2023/03/13 | 17:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "غارديان" مقالا يرى كاتبه أن الغزو الأميركي للعراق ما زال يلقي بظلاله على المشهد السياسي في بريطانيا، رغم مرور 20 عاما على أحداثه.

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