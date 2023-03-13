2023/03/13 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، توضيحاً للرأي العام بخصوص ماتداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أتهامات كيدية ومغرضة وتفتقر الى الدليل.وقالت الهيئة في بيان تلقتاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تُصدر توضيحاً لموظفين سابقين ارتكبا عدة مخالفات المركز الخبري الوطني.

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