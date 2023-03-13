2023/03/13 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بمشروع توسعة الصحن الحيدري.وذكر بيان للعتبة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “ضمن مشروع التوسعة الكبير الذي وجهت به الأمانة العامة للعتبة العلوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة العلوية تباشر بتوسعة الصحن الحيدري المركز الخبري الوطني.

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