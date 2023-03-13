2023/03/13 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين عن تنفيذ المرحلة الثانية من حزمة الاجراءات الخاصة بتوسيع منافذ ايداع الدينار العراقي في فروعه وبيع الدولار عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم افتتاح فروع جديدة في بغداد وهي فروع ( باب المعظم – القدس – الباب الشرقي – الخضراء – حي العامل – الامانة العامة لمجلس الوزراء ) واستكملت كافة الترتيبات وتم شمولها باجراءات ايداع الدينار العراقي للمسافرين واستلام الدولار من منفذ مطار بغداد الدولي حصرا ، مشيرا الى المباشرة باستقبال طلبات المسافرين في تلك الفروع.

ولفت البيان الى ان اجمالي عدد الفروع في بغداد التي دخلت الخدمة فيما يتعلق بايداع الدينار العراقي فيها هي فروع ( شارع فلسطين – ساحة الفردوس – المشتل – دور الضباط – المحيط – الرافعي – المعرفة – الحي العربي – باب المعظم – القدس – الباب الشرقي – الخضراء – حي العامل – الامانة العامة لمجلس الوزراء )

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق حزمة الاجراءات الثانية ويفتتح فروع لايداع الدينار للمسافرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق حزمة الاجراءات الثانية ويفتتح فروع لايداع الدينار للمسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).