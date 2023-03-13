2023/03/13 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، عن التوصل

إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل

حول إيرادات نفط إقليم كردستان.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده

اليوم عقب جلسة مجلس الوزرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سنوات من الخلاف.. السوداني يعلن اتفاقاً لحل المشاكل مع اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سنوات من الخلاف.. السوداني يعلن اتفاقاً لحل المشاكل مع اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).