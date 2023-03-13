وزير التعليم يصدر أمرا وزاريا بتعيين 1648 من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي

2023/03/13 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أمرا وزاريا بتعيين (1648) من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة.

وقال بيان مقتضب للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعوا المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي الى الحضور الى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في 2023/3/13".

وتنشر (بغداد اليوم) صيغة الامر الاداري وقوائم الاسماء وكما يلي:

للاطلاع على قائمة الاسماء:

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