الرافدين يطلق حزمة الاجراءات الثانية ويفتتح فروعاً لإيداع الدينار للمسافرين

2023/03/13 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، عن تنفيذ المرحلة الثانية من حزمة الإجراءات الخاصة بتوسيع منافذ إيداع الدينار العراقي في فروعه وبيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي.

وقال إعلام الرافدين في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير أعلن تنفيذ المرحلة الثانية من حزمة الاجراءات الخاصة بتوسيع منافذ ايداع الدينار العراقي في فروعه وبيع الدولار عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي".

واوضح انه "تم افتتاح فروع جديدة في بغداد وهي فروع ( باب المعظم - القدس - الباب الشرقي - الخضراء - حي العامل - الامانة العامة لمجلس الوزراء ) واستكملت كافة الترتيبات وتم شمولها باجراءات ايداع الدينار العراقي للمسافرين واستلام الدولار من منفذ مطار بغداد الدولي حصرا"، مشيرا الى إن "المباشرة باستقبال طلبات المسافرين في تلك الفروع".

ولفت البيان الى ان "اجمالي عدد الفروع في بغداد التي دخلت الخدمة فيما يتعلق بايداع الدينار العراقي فيها هي فروع ( شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة - الحي العربي - باب المعظم - القدس - الباب الشرقي - الخضراء - حي العامل - الامانة العامة لمجلس الوزراء)".

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