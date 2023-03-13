القضاء البلجيكي يمنع الشرطة من تفتيش المتهمين بهجمات بروكسل راكعين

2023/03/13 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل، الاثنين، الشرطة البلجيكية بالتوقف عن تفتيش المتهمين المسجونين في إطار قضية "هجمات 2016 الجهادية" في بروكسل راكعين يوميا، بحسب نسخة من الحكم أرسلت إلى وكالة فرانس برس.

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