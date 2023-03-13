الرافدين: فروع جديدة لإيداع الدينار للمسافرين.. واستلام الدولار من المطار

2023/03/13 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن تنفيذ المرحلة الثانية من حزمة الإجراءات الخاصة بتوسيع منافذ إيداع الدينار العراقي في فروعه وبيع الدولار عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه "تم افتتاح فروع جديدة في بغداد وهي فروع (باب المعظم- القدس- الباب الشرقي- الخضراء- حي العامل- الأمانة العامة لمجلس الوزراء) واستكملت كافة الترتيبات وتم شمولها بإجراءات إيداع الدينار العراقي للمسافرين واستلام الدولار من منفذ مطار بغداد الدولي حصراً"، مشيراً إلى "المباشرة باستقبال طلبات المسافرين في تلك الفروع".

وأضاف البيان، أن "إجمالي عدد الفروع في بغداد التي دخلت الخدمة فيما يتعلق بإيداع الدينار العراقي فيها هي فروع (شارع فلسطين- ساحة الفردوس- المشتل- دور الضباط- المحيط- الرافعي- المعرفة- الحي العربي- باب المعظم- القدس- الباب الشرقي- الخضراء- حي العامل- الأمانة العامة لمجلس الوزراء)".

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