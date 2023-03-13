التربية تشدد على رفع التجاوزات وإستردا الأراضي

2023/03/13 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري اليوم الاثنين على السعي الجاد والحتمي من قبل المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات من أجل إسترجاع الأراضي المخصصة لبناء المشاريع التربوية من المتجاوزين و بأسرع وقت .وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز “عقدت مديرية تربية الكرخ الثالثة إجتماعها الأول برئاسة المعاون الفني كاظم عليوي ومديري […]

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