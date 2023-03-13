هم تشخبط عالكتاب؟ شبكة 964 تسأل زوار معرض الكتاب في أربيل

2023/03/13 | 18:53 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 تجول موفدا شبكة 964، إلى معرض أربيل الدولي للكتاب، بين أروقته وسألا الزوار عما إذا كانوا يستخدمون الفواصل الورقية للتأشير داخل الكتب، وكذلك إن كانوا “يشخبطون” على صفحات الكتب الداخلية أثناء القراءة.بعض القراء قالوا، إنهم يملؤون صفحات الكتاب عند قراءته، برسوم وعلامات مختلفة، معتقدين ان الكتاب الذي يخلو من “شخابيط” يعني […]

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